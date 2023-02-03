ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Донецк, 3 февраля 2023, 07:53 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 3 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 02:30 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 ракет из РСЗО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Владимировку в Донецкой Народной Республике, погиб один мирный житель.
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