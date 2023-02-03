Донецк, 3 февраля, 2023, 07:53 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 3 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Убежище

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:20 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 02:30 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 ракет из РСЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Владимировку в Донецкой Народной Республике, погиб один мирный житель.

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