Начальник Роспотребнадзора Кемеровской области задержан по подозрению во взяточничестве

Кемерово, , 07:41 — REGNUM Руководитель управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгений Окс задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило NGS42 со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

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В отношении Окса возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

«Евгения Окса задержали следователи, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере», — пояснили правоохранители.

Должность главы регионального управления Роспотребнадзора Окс занимал с 2012 года. О том, предъявлены ли ему обвинения, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля по подозрению в мошенничестве был задержан советник главы администрации города Таганрога Ростовской области Владимир Арцыбашев. По версии следствия, он похитил средства, выделенные на благоустройство.