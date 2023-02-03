Центральный рынок Горловки попал под обстрел ВСУ, повреждено здание
Горловка, ДНР, 3 февраля 2023, 07:35 — REGNUM В Горловке Донецкой Народной Республики 3 февраля выпущенным ВСУ снарядом повреждён жилой дом. Под обстрел попал центральный рынок города, сообщил в своём телеграм-канале глава населённого пункта Иван Приходько.
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Снаряд попал в здание по адресу Дзержинского, 10/2. Обстрел начался ночью. О пострадавших не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики произошёл сильный взрыв. Частично обрушились два подъезда здания, погибли три человека.