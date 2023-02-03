Советник Пушилина Кимаковский рассказал, что российская армия сжимает «клещами» ВСУ в Угледаре

Угледар, ДНР, , 07:31 — REGNUM Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что российская армия взяла в полукольцо Угледар, освобождение города идёт по аналогии с Артёмовском.

Угледар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Угледар уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи», — пояснил Кимаковский РИА Новости.

Советник заверяет, что киевские войска с трудом подвозят подкрепления и боеприпасы, так как российские военные взяли под огневой контроль трассу из Красноармейска (Покровск) в Угледар.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ с вечера 2 февраля начали спешно стягивать дополнительные резервы под Артёмовск в ДНР.

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