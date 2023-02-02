3 Февраля
 
8:39

Bloomberg: США намерены отправить Киеву ракеты с GPS-наведением

Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи намерены отправить Киеву наземные ракеты с GPS-наведением, передает Bloomberg.

8:26

Рогов сообщил о мощном взрыве в Энергодаре

В Энергодаре утром 3 февраля прозвучал мощный взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.