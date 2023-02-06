Москва, 6 февраля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. К 345-му дню наступательный характер специальной военной операции (СВО) на Украине сохраняется на донецком и ряде других направлений. Основное внимание сейчас приковано к боям за Угледар. По словам советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского, в городе идет постепенный захват города в кольцо. Российские военные взяли под контроль несколько основных трасс, по которым украинским войскам подвозят в город подкрепления и боеприпасы.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Сдавшийся в плен под Угледаром контрактник ВСУ Вячеслав Симбирский рассказал, как в марте 2022 года убил девятерых мирных жителей Волновахского района ДНР: это двое мужчин (огонь по ним был открыт «с испуга») и семеро жильцов дома (в момент нападения они находились на кухне).

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Тем временем глава ЦРУ Уильям Бернс разродился откровением: по данным Neue Zürcher Zeitung, оказывается, еще в январе 2022 года президент США Джо Байден отправлял его в Москву и Киев с предложением мирного раздела Украины. Якобы после отказа Вашингтон принял решение о поставках Киеву танков Abrams.

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В этой связи обращает на себя внимание волгоградская речь президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркивает, что Россия не посылала и не посылает в ответ свои танки к границам европейских государств, но будет при этом любыми средствами защищать свою неазивисимость, и Запад должен понимать, что применением бронетехники дело может не закончиться.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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