Советник Пушилина: освобождение Николаевки приближает успех в Артёмовске
Николаевка, 3 февраля 2023, 07:15 — REGNUM Советник врио главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский объяснил, почему так важно было освободить село Николаевка в Константиновском районе Донецкой Народной Республики. Своё мнение он высказал РИА Новости.
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Населённый пункт находится в 16 километрах от Артёмовска. Кимаковский назвал переход контроля над этим населённым пунктом к ВС РФ «положительным моментом» и показателем того, что «кольцо вокруг Артёмовска сжимается».
Село является важным транспортным узлом, необходимым для снабжения подразделений ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие России уже контролируют трассу из населённого пункта Часов Яр до Артёмовска, и как только дорога будет полностью под контролем России, ВСУ лишатся возможности снабжения города, также заявил Кимаковский.