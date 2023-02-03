Советник Пушилина заявил, что освобождение Николаевки приближает успех в Артёмовске

Николаевка, , 07:15 — REGNUM Советник врио главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский объяснил, почему так важно было освободить село Николаевка в Константиновском районе Донецкой Народной Республики. Своё мнение он высказал РИА Новости.

Дорога на Артёмовск (Бахмут), Донбасс, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

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Населённый пункт находится в 16 километрах от Артёмовска. Кимаковский назвал переход контроля над этим населённым пунктом к ВС РФ «положительным моментом» и показателем того, что «кольцо вокруг Артёмовска сжимается».

«Освобождение этого населённого пункта приближает наш успех по окружению Артёмовска», — отметил он.

Село является важным транспортным узлом, необходимым для снабжения подразделений ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие России уже контролируют трассу из населённого пункта Часов Яр до Артёмовска, и как только дорога будет полностью под контролем России, ВСУ лишатся возможности снабжения города, также заявил Кимаковский.