Банги, , 07:06 — REGNUM Армия Центрально-Африканской Республики (ЦАР) при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Банги Александр Бикантов.

Африка борется, Африка победит! Советский плакат

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«Большая часть бандформирований разгромлена и по сути превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки скрываются за рубежом», — рассказал посол.

Власти Африки благодарят Россию за помощь в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

«Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что настоящие друзья познаются в беде, имея в виду нашу страну», — добавил Бикантов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя парламента ЦАР Симплиса Саранджи, присутствие российских военных инструкторов идёт только на пользу республике.