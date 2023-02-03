Советник Пушилина: Артёмовск почти окружён, остался решающий шаг
Советник Пушилина Кимаковский: Артёмовск почти окружён, остался решающий шаг
Бахмут, ДНР, 3 февраля, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Военнослужащие России уже контролируют трассу из населённого пункта Часов Яр до Артёмовска, и как только дорога будет полностью под контролем России, ВСУ лишатся возможности снабжения города. Такой прогноз высказал РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
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Когда трасса будет перекрыта, находящиеся в Артёмовске украинские военные попадут в оперативное окружение. Дорога, которая является сейчас единственным путём в город для ВСУ, уже находится под огневым контролем ВС РФ, также отметил Кимаковский. После полного перекрытия дороги подвозить боеприпасы и резервы украинские войска смогут разве что по грунтовым дорогам вдоль лесополос.
Он добавил, что важным шагом к окружению Артёмовска стало освобождение населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ с вечера 2 февраля начали спешно стягивать дополнительные резервы под Артёмовск в ДНР, рассказал ранее Игорь Кимаковский. Российская артиллерия уже контролирует все подходы к городу, ВС РФ близки к тому, чтобы полностью взять город в огневое кольцо.