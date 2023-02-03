Бахмут, ДНР, 3 февраля, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Военнослужащие России уже контролируют трассу из населённого пункта Часов Яр до Артёмовска, и как только дорога будет полностью под контролем России, ВСУ лишатся возможности снабжения города. Такой прогноз высказал РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Читайте также: Все подходы к Артёмовску контролируются артиллерией России

Когда трасса будет перекрыта, находящиеся в Артёмовске украинские военные попадут в оперативное окружение. Дорога, которая является сейчас единственным путём в город для ВСУ, уже находится под огневым контролем ВС РФ, также отметил Кимаковский. После полного перекрытия дороги подвозить боеприпасы и резервы украинские войска смогут разве что по грунтовым дорогам вдоль лесополос.

«Это станет решающим, но не финальным шагом в освобождении города: мы закроем противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов», — сказал советник врио главы ДНР

Он добавил, что важным шагом к окружению Артёмовска стало освобождение населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ с вечера 2 февраля начали спешно стягивать дополнительные резервы под Артёмовск в ДНР, рассказал ранее Игорь Кимаковский. Российская артиллерия уже контролирует все подходы к городу, ВС РФ близки к тому, чтобы полностью взять город в огневое кольцо.