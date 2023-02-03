Украинский пленный рассказал, как убивал мирных жителей в Волновахском районе ДНР

Донецк, , 06:37 — REGNUM Сдавшийся в плен под Угледаром контрактник ВСУ Вячеслав Симбирский в беседе с РИА Новости сознался в убийстве девяти жителей Волновахского района Донецкой Народной Республики в марте 2022 года.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Двоих гражданских мужчин он застрелили «с испуга», когда они выбежали зачем-то на дорогу

Семь человек, в том числе трех женщин, Симбирский убил выстрелом из гранатомета. Люди находились в доме. При осмотре жилья на одной из кухонь нашли семь тел.

«По одежде было видно, что это гражданские. Детей не было, были взрослые люди, три женщины и четыре мужчины», — рассказал военнопленный.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях и СМИ распространяется информация о том, что солдаты ВСУ находятся в тяжелейших условиях в окрестностях Артёмовска в Донецкой Народной Республике.