Посол Антонов резко раскритиковал генсекретаря ОАГ Альмагро за призыв создать трибунал против России

Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов счёл странными и лишёнными логики заявления генерального секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро, предложившего создать трибунал для наказания России за действия на Украине. В своём телеграм-канале представитель дипмиссии отметил, что руководитель организации выдаёт свою личную позицию за мнение ОАГ и тем самым создаёт конфликтную ситуацию.

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Антонов задался вопросом, как создание трибунала будет содействовать достижению целей организации, и предложил Альмагро «сфокусироваться на насущных для Западного полушария вопросах, в частности, миграции, постковидном экономвосстановлении, борьбе с оргпреступностью и наркотрафиком». Посол России в США также предложил сменить руководителя ОАГ.

«Такими комментариями международный чиновник явно пытается заручиться поддержкой своих вашингтонских хозяев в контексте внутреннего разбирательства в отношении его личности в ОАГ», — написал Антонов, назвав позицию Альмагро «проактивной русофобской».

Он выразил удивление, что руководитель Организации американских государств ранее не высказывался ни разу с 2014 года о ситуации в Донбассе, где гибнут мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трибунал по Украине призвал создать Европарламент — им была принята соответствующая резолюция. Эксперты тогда сразу заявили, что такие попытки обречены на провал.