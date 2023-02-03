Брянск, , 06:03 — REGNUM Вооруженные формирования Украины ранним утром 3 февраля нанесли ракетный удар по Стародубскому району Брянской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Все четыре удара были отражены системой ПВО. По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области население Снигирёвки, находящейся под контролем ВСУ, страдает от репрессий со стороны украинских властей.