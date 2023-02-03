Пекин, 3 февраля, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Поставляемые западными странами на Украину вооружения могут получать через чёрные рынки территории, где ситуация нестабильна. Такое мнение высказала журналист китайского издания South China Morning Post Мариам Шах. Она подчеркнула, что оружие уже начало расползаться за пределы Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

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«Нельзя игнорировать возможность того, что оружие, предназначенное для Украины, может попасть через черный рынок в руки преступников и террористов», — говориться в статье.

Мариам Шах прогнозирует, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к усилению кровопролития и напряжённости в мире. Она призвала международное сообщество приложить усилия к поиску способов в ближайшее время завершить конфликт на Украине, решение должно быть «политическим и согласованным».

Издание напомнило, что с момента начала противостояния Киев получил вооружения, общая стоимость которых оценивается в миллиарды долларов, и западные страны продолжают анонсировать новые поставки.

«Политика накачивания Украины оружием повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения. Она может привести к затяжному конфликту в Сирии, Афганистане и Ливии», — предупредила Мариам Шах. Она призвала страны Запада осознать всю серьёзность ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил на встрече со своими согражданами, что все решения о поддержке Украины взвешиваются, дабы не допустить никакой эскалации и не зайти слишком далеко. Он назвал ужасным развитие событий в виде начала войны между Россией и НАТО.