Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ стягивают резервы под Артёмовск

Бахмут, ДНР, , 05:45 — REGNUM ВСУ с вечера 2 февраля начали спешно стягивать дополнительные резервы под Артёмовск в ДНР. О ситуации на передовой рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По словам Кимаковского, отходить украинские войска не собираются, но при этом разведка донесла, что «в Киеве идёт борьба: отводить войска из Артемовска или нет».

Советник Пушилина заверил, что бойцы российской армии активно ведут наступление.

Как сообщало ИА REGNUM, директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, какими будут предстоящие шесть месяцев 2023 года для Украины.