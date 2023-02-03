Херсонская область, 3 февраля, 2023, 05:25 — ИА Регнум. В Херсонской области население Снигирёвки, находящейся под контролем ВСУ, страдает от репрессий со стороны украинских властей. О притеснениях людей, получавших гуманитарную помощь от России, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

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По его словам, дома тех, у кого находят доказательства о получении гуманитарной поддержки, помечают специальными знаками, людей воспринимают как нелояльных киевскому режиму. У жителей Снигирёвки находят пакеты или обёртки, в которых они получали гуманитарную помощь, — они «попадают в разряд подозреваемых», также рассказал Юрий Барбашов.

«Их дома помечены специальными знаками, которые обозначают, что здесь проживают не лояльные Украине граждане. Хотя люди пытались просто выжить», — отметил глава российской администрации Снигирёвского района.

Он подчеркнул, что ситуация в населённом пункте очень сложная.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Барбашов рассказал, что жители Снигирёвского района Херсонской области боятся выходить на улицу из-за угрозы быть мобилизованными. По его словам, призыв украинских мужчин уже больше похож на похищение людей.