Киев, , 05:17 — REGNUM Взятый в плен ВС РФ украинский солдат Вячеслав Симбирский рассказал о применении в ВСУ синтетических стимуляторов.

Таблетки Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Пленный ВСУ рассказал о наркомании среди украинских военнослужащих

«Военный медик раздавал украинским солдатам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их «боеспособными», — рассказал РИА Новости пленный.

В этом году Минобороны РФ получило сведения о многочисленных фактах применения киевскими военными психостимуляторов и наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, наркотической зависимостью страдают многие солдаты ВСУ, этот диагноз не является отводом для призыва в Вооруженные силы Украины. Об этом рассказал пленный украинский солдат Пётр Панайотов.