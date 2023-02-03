Channel 4: экономика в Британии даже без санкций чувствует себя хуже, чем в России

Лондон, , 04:56 — REGNUM Международный валютный фонд прочит тяжёлую ситуацию экономике Великобритании в 2023 году. Положение Британии будет хуже, чем в остальных ведущих странах мира, констатировали аналитик. Соответствующую информацию опубликовал телеканал Channel 4.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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В том числе лучше положение дел в экономике России, которая находится под санкциями стран Запада, отметили в МВФ.

«У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями», — подчеркнула теневой министр финансов Великобритании Рейчел Ривс.

По её словам, страна катится вниз на фоне развития других государств. Ожидается, что среди ведущих держав только экономике Великобритании грозит рецессия. В числе причин такого развития событий названы промахи английской экономической политики и дороговизна электроэнергии.

«Нехватка персонала, растущие ипотечные кредиты и налоги привели к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», — подытожил Channel 4.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Великобритании впадет в стагнацию из-за налоговых реформ, ранее предупреждала газета The Daily Telegraph. Для восстановления экономики потребуются снижение налогов, повышение производительности труда и борьба с сокращением численности рабочей силы.