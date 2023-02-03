Вашингтон, 3 февраля, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, какими будут предстоящие шесть месяцев 2023 года для Украины, сообщает CBS News.

CIA, Central Intelligence Agency Уильям Дж. Бернс

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Выступая в университете Джорджтауна, Бернс назвал предстоящие полгода «критическими» для конфликта вокруг Украины.

Глава ЦРУ считает, что Белый дом не видит «серьёзного настроя» на переговоры со стороны Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Украине с Россией нужно сесть за стол переговоров и в этом должны посодействовать США, а странам Европы необходимо оказывать большую военную поддержку Киеву. Такое мнение озвучил бывший лидер США Дональд Трамп.