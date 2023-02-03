Зеленский отказался учесть мнение украинцев о законе, ужесточающем наказание для военных

Киев, , 04:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отказался учесть мнение граждан Украины о законе, который ужесточит уголовную ответственность военнослужащих страны за нарушения военной присяги и устава. Он пояснил, что в своём решении руководствовался позицией главнокомандующего ВС Украины и командиров воинских частей. Мнение украинского лидера по этому вопросу опубликовано на официальном сайте администрации президента.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Военнослужащие обязаны соблюдать Конституцию и законы Украины, военную присягу, неукоснительно выполнять требования уставов Вооруженных сил Украины, приказы командиров», — говорится в официальном ответе Зеленского на требования, изложенные в петиции.

Президент Украины подчеркнул, что по мнению руководства ВСУ закон усилит ответственность за преступления в ходе боевых действий и поможет избежать «необоснованных потерь личного состава». Порядок применения нововведений будет проработан украинским правительством.

В корректировках закона предусмотрены наказания за побег с поля боя или из воинских подразделений. За эти действия украинских военных будут наказывать лишением свободы. Караться будет также употребление военнослужащими наркотических или алкогольных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях и СМИ распространяется информация о том, что солдаты ВСУ находятся в тяжелейших условиях в окрестностях Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Родственники рассказывают, что украинские мобилизованные сидят без еды, воды и тепла. Многие попали на передовую без подготовки — «просто набрали мясо».