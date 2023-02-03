Стала известна причина ДТП с участием школьного автобуса на Сахалине, возбуждено уголовное дело

Южно-Сахалинск, , 04:14 — REGNUM После дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса, который перевозил 11 детей, на Сахалине возбудили уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном СУ СКР.

ДТП со школьным автобусом Фото: пресс-служба МВД

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На месте аварии работают следователи, которым предстоит установить обстоятельства аварии.

Губернатор островного региона Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале сообщил, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Школьники проходят медицинское обследование в Холмске. Вместе с ними в больнице находятся родители. У четверых пострадавших детей врачи диагностировали травмы легкой степени тяжести.

По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что и стало причиной ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине, в Холмском районе, недалеко от села Чапланово, произошло ДТП с участием четырёх автотранспортных средств, среди которых был школьный автобус с детьми.