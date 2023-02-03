Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин потребовала от президента Джо Байдена немедленно сбить наблюдательный воздушный шар над страной, предположительно принадлежащий Китаю.

В небе Олег Кугаев © ИА REGNUM

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Грин считает, что шар КНР ведёт сбор информации, поэтому его надо уничтожить. Он завис в небе над Монтаной.

«Байден должен немедленно сбить шпионский китайский воздушный шар», — написала конгрессвумен в своём в Twitter, добавив, что бывший президент Дональд Трамп не стал бы терпеть подобное.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США вот уже несколько дней отслеживают и контролируют разведывательный воздушный шар над северной частью страны.