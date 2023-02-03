Бахмут, ДНР, 3 февраля, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Российская артиллерия уже контролирует все подходы к Артёмовску, ВС РФ близки к тому, чтобы полностью взять город в огневое кольцо. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

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«В Артёмовске намечается самый большой успех. Мы приближаемся к оперативному окружению города», — отметил он.

На данный момент российские военнослужащие уже закрепились к востоку от города.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что для того, чтобы окружить город, подразделениям ВС РФ осталось пройти несколько километров.

Как сообщало ИА REGNUM, Артёмовск, по сути, охвачен полукольцом, сказал военный аналитик Юрий Подоляка. Он отмечал, что, если будет взято село Ивановское к западу от города, ВС РФ фактически перекроют трассу Константиновка — Артёмовск и возьмут под контроль дорогу в город через Хромово.