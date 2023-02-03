Лавров: страны Запада готовятся создать «вторую Украину» и ищут претендентов на эту роль

Москва, , 03:38 — REGNUM Западные союзники по всему миру ищут страны, которые будут готовы пойти по украинскому пути. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и информагентству РИА Новости

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

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Ранее для этой роли западные союзники намеревались избрать Грузию, попытки внедрить там изменения, аналогичные ранее проведённым на Украине, продолжаются, отметил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что пока грузинское правительство продолжает руководствоваться национальными интересами несмотря на беспрецедентное давление извне.

«На эту роль приглядываются к Молдове, потому что смогли поставить во главе президента, которая рвётся в НАТО», — также отметил Лавров.

Он назвал фактический саботаж работы по урегулированию ситуации в Приднестровье одним из признаков того, что Молдавия может стать «второй Украиной».

Параллельно западные страны пытаются внедрять свои ценности и в Центральной Азии, насаждая «проамериканские, проевропейские, пронатовские некоммерческие организации», также сказал Лавров. Он подчеркнул, что эти «потуги» Запада остаются безуспешными. Аналогичная «работа» ведётся и на остальном постсоветском пространстве, констатировал министр иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Евросоюз выделил €40 млн на обновление вооружений в армии Молдавии. Президент республики Майя Санду объявила курс на милитаризацию, несмотря на тяжёлое экономическое положение страны.