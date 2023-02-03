Трамп: Европе надо усилить помощь Украине, а США вести переговоры о мире между Москвой и Киевом

Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Украине с Россией нужно сесть за стол переговоров и этом должны посодействовать США, а странам Европы необходимо оказывать большую военную поддержку Киеву. Такое мнение озвучил бывший лидер США Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

Трамп Gage Skidmore

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По словам экс-президента, США не должны отправлять слишком много военной помощи. А вот Европа недостаточно участвует в поддержи Киева.

«Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа делает, вероятно, лишь малую часть того, что делаем мы», — сказа Трамп, добавив, что события на Украине сказывается на Европе сильнее, чем на США.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦРУ Уильям Бернс по распоряжению президента США Джо Байдена в середине января вёл переговоры с Киевом и Москвой о мирном урегулировании конфликта. Подробности американского плана мира между Россией и Украиной стали известны Neue Zürcher Zeitung.