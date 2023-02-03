Вашингтон, 3 февраля, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Военные США вот уже несколько дней отслеживают и контролируют разведывательный воздушный шар над северной частью страны, передает телеканал NBC.

Karen Blaha Воздушный шар

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Шар прилетел со стороны Алеутских островов, через Канаду, и добрался до штата Монтана.

Пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер пояснил, что шар находится над континентальной частью Америки. Власти уверены, что «наблюдательный воздушный шар принадлежит Китаю».

Об обнаруженном объекте доложили президенту Джо Байдену.

Отмечается, что шар не представляет угрозы, военные решили пока его не сбивать.

«Учитывая серьёзность ситуации, мы связывались с китайской стороной, но я не буду углубляться в содержание общения. Мы ясно дали понять, что сделаем всё необходимое для защиты наших людей и территории», — сказал Райдер.

Как сообщало ИА REGNUM, у России есть одна тема с США, в которой она твёрдо может рассчитывать на американцев. Вопрос касается отношений с Китаем — Америка не пойдёт на сближение, заявил сенатор Алексей Пушков.