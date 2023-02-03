Киев, 3 февраля, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Впервые заседание ставки верховного главнокомандующего Украины под руководством президента Владимира Зеленского состоялось в два этапа. Ко второй части встречи были допущены только некоторые представители командования в связи с особой важностью обсуждаемой темы, рассказал украинский лидер в своём телеграм-канале.

President.gov.ua Зеленский

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Первая часть совещания прошла как обычно: обсуждались ситуация в армии, подготовка военнослужащих и обеспечение войск. Затем Зеленский оставил узкий состав ставки «для особо значимого разговора».

Итогом заседаний Зеленский назвал намерение продолжить курс на сохранение устойчивости и стремиться «обеспечить армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с заявлением о необходимости поставок истребителей, а также дальнобойных ракет для артиллерии. О неготовности предоставить Киеву военные самолёты заявили представители органов власти США, Польши, Великобритании, Франции и Германии.