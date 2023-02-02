Южно-Сахалинск, 3 февраля, 2023, 02:55 — ИА Регнум. На Сахалине, в Холмском районе, недалеко от села Чапланово, произошло ДТП с участием четырёх автотранспортных средств, среди которых был школьный автобус с детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

21.мвд.рф Школьный автобус попал в ДТП

Читайте также: Скорая сбила пенсионерку в Ставропольском крае

По оперативной информации спасателей, в автобусе находились 10 школьников. В аварии пострадали два человека, в том числе один ребёнок.

В правительстве островного региона уточнили, что автобус в момент ДТП перевозил 11 детей. Все школьники были осмотрены медиками.

Министерство образования Сахалина проводит срочное служебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае 31 января карета скорой помощи сбила пожилую женщину.