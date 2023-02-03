Financial Times: приближается день, когда Украина больше не сможет использовать военные самолёты

Вашингтон, , 03:02 — REGNUM С каждым днём приближается тот момент, когда на Украине не останется действующих военных самолётов, так как они выходят из строя один за другим. Об этом заявил изданию The Financial Times украинский пилот с позывным «Джус».

Истребитель skeezy

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Он констатировал, что тактическая авиация страны использует старые советские воздушные суда, а запасные части и ракеты для них заканчиваются. Эту ситуацию военнослужащий ВСУ назвал поводом организовать поставки на Украину современных истребителей из стран Запада.

«К сожалению, да, все наши самолёты были произведены в СССР. Мы не в состоянии поддерживать их вечно. Так что в ближайшее время мы можем потерять нашу тактическую авиацию вообще», — пожаловался пилот, констатировав, что ситуация стремительно ухудшается.

Он сказал, что ВСУ не могут просто ждать того дня, когда в стране не останется ни одного боевого самолёта, так как «нам нужно спасать жизни людей».

Пилот обратился к представителям власти западных союзников с просьбой передать Киеву истребители и рассказал о достоинствах американских бомбардировщиков F-16, назвав одним из них возможность использования дальнобойных ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции, Великобритании, Польше, Германии и США заявили, что пока не готовы поставлять Киеву истребители F-16. Такие действия могут быть предприняты только координированно по решению всех стран — членов альянса НАТО, подчёркивал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.