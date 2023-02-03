МК. RU: солдаты ВСУ рассказали о нечеловеческих условиях под Артёмовском

Бахмут, ДНР, , 02:51 — REGNUM В соцсетях и СМИ распространяется информация о том, что солдаты ВСУ находятся в тяжелейших условиях в окрестностях Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Родственники рассказывают, что украинские мобилизованные сидят без еды, воды и тепла. Многие попали на передовую без подготовки — «просто набрали мясо».

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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МК. RU написало, что дочь мобилизованного 57-й бригады ВСУ рассказала, что солдатам не выдали ни еды, ни дров, ни формы — о них просто забыли.

«В холоде и голоде, всем всё равно. Что дальше — неизвестно. Нечеловеческие условия, просто набрали мясо», — считает дочь бойца.

Есть также сведения о раненых, которых не отправляют в госпиталь, если осколочные ранения меньше пятикопеечной монеты — такие осколки надо «вырезать в полевых условиях».

Жалуются солдаты ВСУ и на приказы командования, выполнение которых приводит к смерти: «Мы понимаем, если выполнить приказ, то мы — «200». Уже легло «много парней».

Как сообщало ИА REGNUM, битва за Артёмовск набирает обороты. Российские вооружённые силы «смыкают кольцо», бои ведутся за взятие под контроль трассы, ведущей из Артёмовска в город Часов Яр, потому что это единственная дорога, по которой Киев может снабжать ВСУ в Артёмовске. Ещё две дороги находятся под контролем русской артиллерии.