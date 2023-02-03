NZZ: Байден предлагал Украине отдать России 20% территорий в обмен на мир

Берн, , 02:28 — REGNUM Глава ЦРУ Уильям Бернс по распоряжению президента США Джо Байдена в середине января вёл переговоры с Киевом и Москвой о мирного урегулировании конфликта. Подробности американского плана мира между Россией и Украиной стали известны Neue Zürcher Zeitung.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Американцы предлагали Киеву и Москве завершить конфликт и договориться о мире. В обмен Россия должна была получить 20% территории Украины.

Издание написало, что обе стороны отказались от мирного плана США. Именно после этого Джо Байден и принимал решение о поставках Киеву танков Abrams.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Франции прокомментировали журналистам слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об абсурдности высказывания президента Эммануэля Макрона о поставках самолётов Киеву, которые якобы не приведут к эскалации.