Скандалы с участием представителей кабинета министров ФРГ не нарушают хороший сон Шольца

Берлин, , 02:32 — REGNUM Протесты и выходки глав министерств ФРГ не влияют на качество сна канцлера Германии Олафа Шольца. Он заявил об этом, отвечая на вопрос, страшат ли его по утрам перспективы новых выходок со стороны представителей немецкого кабмина. Ответ прозвучал на встрече с согражданами в городе Марбург федеральной земли Гессен.

Олаф Шольц Casarosada.gob.ar

Читайте также: Слова Бербок о войне ЕС с Россией назвали подарком Кремлю

Интерес населения к восприятию Шольцем резких поступков со стороны представителей правительства Германии обусловлен недавними скандалами. Задававший вопрос житель Германии констатировал, что в кабмине «никак не успокоятся» и напомнили о том, как министр обороны Кристина Ламбрехт ушла в отставку, а глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Европа «ведёт войну с Россией». Ещё одним выходящим из ряда вон поступком стало намерение министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер выдвинуться на выборы премьер-министра земли Гессен, сохраняя при этом свои текущие полномочия.

«Несмотря на все сложные времена, в большинстве своём я сплю достаточно хорошо и с радостью смотрю на предстоящий день», — заверил Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, он также заявил на встрече со своими согражданами, что все решения о поддержке Украины взвешиваются, дабы не допустить никакой эскалации и не зайти слишком далеко.