Сенатор Пушков рассказал, в каком вопросе Россия может «твёрдо рассчитывать» на США

Москва, , 02:21 — REGNUM У России есть одна тема с США, в которой она твёрдо может рассчитывать на американцев. Вопрос касается отношений с Китаем — Америка не пойдёт на сближение, заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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К такому утверждению послужил факт, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее заявил, что не намерен учитывать мнение властей КНР о возможном визите на Тайвань. По сути он проигнорировал китайское предостережение, связанное с его появлением на острове.

«Никакого сближения между США и Китаем не будет. Тут мы можем твёрдо рассчитывать на американцев. Они и впредь будут говорить и делать всё, чтобы ухудшить отношения с Пекином. У них это отлично получается», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время начнётся информационная волна против Китая, которую готовит Запад, 1 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.