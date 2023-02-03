Глава МИД Италии: новые системы ПВО начнут работать на Украине в течение двух месяцев

Рим, , 02:12 — REGNUM Отправляемые Киеву Италией и Францией системы противовоздушной обороны SAMP/T, как ожидается, начнут функционировать на Украине примерно через семь-восемь недель. Такие сроки обозначил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщил телеканал Rai Italia.

Антонио Таяни (сс) European People's Party

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«Думаю, что защита ПВО войдёт в строй на территории Украины в течение нескольких, семи-восьми недель», — сказал он.

Системы SAMP/T имеют средний радиус действия. Техника разрабатывалась Италией и Францией совместно и будет поставляться на Украину по частям. Италия владеет всего пятью батареями SAMP/T, одна из них развернута на территории Кувейта.

Как сообщало ИА REGNUM, о решении отправить Киеву системы ПВО было объявлено в Италии 13 января, после телефонного разговора премьер-министра страны Джорджии Мелони и президента США Джо Байдена, который оказал на председателя итальянского правительства «сильное давление».