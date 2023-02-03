Новые ПВО запустят на Украине через семь-восемь недель — МИД Италии
Рим, 3 февраля 2023, 02:12 — REGNUM Отправляемые Киеву Италией и Францией системы противовоздушной обороны SAMP/T, как ожидается, начнут функционировать на Украине примерно через семь-восемь недель. Такие сроки обозначил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщил телеканал Rai Italia.
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Системы SAMP/T имеют средний радиус действия. Техника разрабатывалась Италией и Францией совместно и будет поставляться на Украину по частям. Италия владеет всего пятью батареями SAMP/T, одна из них развернута на территории Кувейта.
Как сообщало ИА REGNUM, о решении отправить Киеву системы ПВО было объявлено в Италии 13 января, после телефонного разговора премьер-министра страны Джорджии Мелони и президента США Джо Байдена, который оказал на председателя итальянского правительства «сильное давление».