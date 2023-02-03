Грушко: в Совете Европы больше нет единства народов, поэтому Россия не собирается туда возвращаться

Москва, , 02:01 — REGNUM Усилия западных стран превратили единство европейских народов в раздробленность, поэтому возвращаться России в Совет Европы бессмысленно. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Парламентской газете».

Александр Грушко Council.gov.ru

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Он назвал Совет «неким предбанником Европейского союза» и подчеркнул, что страницу членства в России в этом объединении пора перевернуть потому, что «организация безвозвратно отошла от заложенных в её Уставе объединительных принципов». Грушко напомнил, что изначально Совет Европы создавался «для «достижения большего единства» европейских народов, но усилиями Запада превращён теперь в нечто противоположное». Разрыв отношений между Россией и Советом ускорили санкции.

«В такую организацию даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться. Государства ЕС и НАТО беззастенчиво использовали её механизмы в своих узкогрупповых политических целях, для продвижения чуждых нам «прогрессистских» ценностей, для переформатирования внутриполитического ландшафта по западным лекалам», — также сказал Александр Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы» 17 января. Датой выхода РФ из этой организации предлагается 16 марта 2022 года.