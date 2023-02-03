Канцлер ФРГ Шольц рассказал, что решение о поставках оружия Киеву он принимал сообща с союзниками

Берлин, , 01:50 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на встрече со своими согражданами, что все решения о поддержке Украины взвешиваются, дабы не допустить никакой эскалации и не зайти слишком далеко.

Олаф Шольц (сс) Администрация президента России

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«Все наши шаги мы аккуратно взвешивали, размышляли о том, чтобы предотвратить эскалацию, чтобы война не превратилась в войну между Россией и НАТО. Иначе это было бы ужасно. И поэтому мы все делаем и несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло», — сказал Шольц, которого в прямом эфире транслировал портал немецкого правительства.

Канцлер пояснил, что в вопросе поддержки Киева оружием и техникой, ФРГ советуется с союзниками, особенно с американскими союзниками, акцентируя, что решения о поставках он не принимал единолично, а «всегда сообща».

«Эти шаги мы не делали в одиночку. И я четко говорю, что это и останется так», — заверил Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Олафа Шольца передать Киеву танки Leopard 2 приведёт его карьеру к завершению. Так считает бывший советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.