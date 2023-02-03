На Украине обещали не обстреливать Россию западными дальнобойными ракетами
Киев, 3 февраля 2023, 01:27 — REGNUM Власти Украины готовы предоставить западным союзникам «любые гарантии» того, что поставляемые Киеву дальнобойные ракеты не будут использовать для атак на территорию России. Об этом заявил 2 февраля министр обороны Украины Алексей Резников на совместном заседании украинского правительства и Европейской комиссии.
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Он подчеркнул, что у ВСУ «достаточно целей на временно оккупированной территории Украины». Кроме того, глава минобороны Украины выразил готовность сверять цели атак с западными партнёрами Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Соединённых Штатов работает над обеспечением потребностей Киева, в том числе Украине готовятся предоставить дальнобойные ракеты, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.