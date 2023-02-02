Киев, 3 февраля, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Власти Украины готовы предоставить западным союзникам «любые гарантии» того, что поставляемые Киеву дальнобойные ракеты не будут использовать для атак на территорию России. Об этом заявил 2 февраля министр обороны Украины Алексей Резников на совместном заседании украинского правительства и Европейской комиссии.

Y27 Алексей Резников

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Он подчеркнул, что у ВСУ «достаточно целей на временно оккупированной территории Украины». Кроме того, глава минобороны Украины выразил готовность сверять цели атак с западными партнёрами Киева.

«Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение», — также заявил Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Соединённых Штатов работает над обеспечением потребностей Киева, в том числе Украине готовятся предоставить дальнобойные ракеты, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.