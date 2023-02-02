Осло, 3 февраля, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Власти Норвегии заявили, что намерены вновь оказать финансовую помощь Украине. Об этом сказал премьер-министр Юнас Гар Стёре.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

Читайте также: Норвегия намерена увеличить экономическую поддержку Украины

По информации агентства Reuters, деньги выделят из государственного (пенсионного) нефтяного фонда страны.

Стёре признал, что это приведет к временному увеличению трат, но никак не повлияет на экономику страны.

Сколько и когда предполагается направить Киеву, не уточняется.

К концу 2022 года состояние нефтяного фонда Норвегии оценивалось в 1,24 трлн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Норвегия предоставила Украине гражданскую и военную помощь на сумму более 1 млрд долларов.