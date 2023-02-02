Грозный, 3 февраля, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сменит титул президента на Мехк-Да, что в переводе с чеченского языка означает «ответственный за свой народ руководитель» или «отец народа». Соответствующие изменения вносятся в Конституцию республики депутатами её парламента, сообщил в своём телеграм-канале спикер законодательного органа Магомед Даудов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

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«Проектом уточняется должность главы Чеченской Республики на чеченском языке — «Мехк-Да». Данное понятие является исторически устоявшимся среди населения», — написал он.

По словам спикера парламента, дословно фраза переводится с чеченского языка как «высшее должностное лицо республики», но более полно её значение передают слова «ответственный за свой народ руководитель». Целью изменений Даудов назвал установление единообразия в употреблении наименования должности главы Чеченской Республики на чеченском языке.

Помимо корректировки написания должности главы Чечни, в Конституции республики также пропишут положения, в соответствии с которыми руководитель региона является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. В документе также предусматриваются полномочия главы в части обеспечения законности, безопасности в регионе и сохранению его территориальной целостности.

Как сообщало ИА REGNUM, должность руководителя Республики Татарстан будет переименована из президента в раиса, изменения будут реализованы уже в 2023 году. С татарского языка этот титул переводится как «вождь», «лидер».