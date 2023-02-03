Париж, , 01:00 — REGNUM В МИД Франции прокомментировали журналистам слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об абсурдности высказывания президента Эммануэля Макрона о поставках самолётов Киеву, которые якобы не приведут к эскалации. Французские дипломаты заверили, что «ни Париж, ни партнеры по НАТО не воюют с Россией».

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению МИД РФ, любая военная помощь Запада Украине — подтверждение того, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

«Мы не воюем с Россией. Партнеры по НАТО не воюют с Россией. Наблюдается эскалация только со стороны России», — сказал представитель МИД Франции, отвечая на утверждения Марии Захаровой.

Как сообщало ИА REGNUM, Мария Захарова поинтересовалась, действительно ли президент Франции уверен в том, что, если Киеву будет передаваться оружие, тяжелое вооружение, это не приведет к эскалации ситуации?

«Подобного рода заявления лишь повышают и без того неуемный аппетит режима Зеленского», — сказал она.