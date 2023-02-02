Москва, 3 февраля, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина о поставке немецких танков на территории бывшего СССР, сказанные во время его выступления в годовщину Сталинградской битвы, одновременно адресованы и россиянам, и западным странам. Об этом заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

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Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин назвал знаковым то, что Запад фактически очередной раз идёт крестовым походом на Россию, и напомнил, чем закончились предыдущие попытки атак на страну. Эксперт выразил надежду, что заявление Путина будет услышано иностранной аудиторией, «хотя бы какой-то её частью».

«Мы видим, что часть европейских обществ начинает выражать недовольство и пытаться оказывать сопротивление той политике, которую ведут западные элиты, — политики конфронтации с Россией», — отметил Зудин.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что в первую очередь слова Путина были адресованы государствам, разжигающим конфликт на Украине поставками Киеву вооружений. Эксперт подчеркнул, что для российского народа отправка танков из ФРГ на территорию бывшего СССР носит глубоко экзистенциональный смысл.

«Это глубокий символический смысл, по крайней мере для нас. Немецкие танки с крестом снова едут по русским землям, по русским территориям против русских людей, это такой глубочайший смысл. Не знаю, понимают это на Западе или нет, но, очевидно, что это сказано в первую очередь для них и четко определяет наше отношение к подобным вещам», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что аналогичным образом отправка танков Leopard Киеву выглядит и в глазах подавляющего большинства граждан Украины «как бы ни пытались сегодня переворачивать, выворачивать наизнанку смыслы, переписывать историю, чёрное называть белым, белое — чёрным».

Как сообщало ИА REGNUM, факт того, что России снова угрожают немецкими танками с крестами на борту, является невероятным, заявил 2 февраля президент России Владимир Путин, выступая на мероприятиях в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.