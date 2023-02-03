Bloomberg: Киеву посоветовали сдать Артемовск и ждать подкрепления от Запада к весне

Штат Нью-Йорк, США, , 00:35 — REGNUM Запад даёт советы властям Украины — отступить от Артемовска, дабы потянуть время в ожидании танков и подготовиться к наступательным боям весной. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

СВО Министерство обороны Российской Федерации

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По заключению издания на основании предположений американских военных, ВСУ смогут уйти на западные рубежи, создать новую линию обороны и предотвратить наступление российской армии на Краматорск и Славянск.

Эксперты полагают, что Киеву уже не хватает вооружения для масштабного наступления по всем фронтам. Но выждав время и подкрепления Киев сможет попытаться «контратаковать на юге с целью перерезать сухопутную дорогу в Крым».

При этом авторы считают, что такие планы не приведут к достижению целей киевских властей, предполагая, что война может продлиться минимум до конца 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уничтожение спецназом «АХМАТ» в зоне спецоперации МТ-ЛБ иностранного производства генеральной репетицией встречи на поле боя с натовскими танками Leopard и Abrams.