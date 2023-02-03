Волгоград, , 00:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал важным создание талантливых художественных фильмов о Великой Отечественной войне и дал обещание поддержать выход на экраны одной из таких кинокартин. Об этом он заявил в ответ на просьбу одной из участниц встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, прошедшей в Волгограде.

Владимир Путин

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Российскому лидеру рассказали о ом, что идут съёмки ленты о легендарной летчице Лидии Литвяк. Работа по созданию фильма продолжается в студии «28 панфиловцев». Путин заверил, что обязательно подумает, как поддержать создание кинокартины и чем помочь. Он назвал съёмки таких фильмов чрезвычайно важной работой.

«Безусловно талантливые картины, художественные фильмы о Великой Отечественной войне в высшей степени важны, потому что они эмоционально воздействуют на человека. Это ни какая-то сухая субстанция, это то, что до сердца доходит», — отметил президент.

Он также сказал, что часто люди после просмотра таких фильмов выходят со слезами на глазах.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках встречи Путин также заявил о важности оказывать противодействие попыткам противника дезориентировать российских граждан, особенно молодёжь.