Путин поддержит съёмки фильма о советской лётчице Лидии Литвяк
Волгоград, 3 февраля, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал важным создание талантливых художественных фильмов о Великой Отечественной войне и дал обещание поддержать выход на экраны одной из таких кинокартин. Об этом он заявил в ответ на просьбу одной из участниц встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, прошедшей в Волгограде.
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Российскому лидеру рассказали о ом, что идут съёмки ленты о легендарной летчице Лидии Литвяк. Работа по созданию фильма продолжается в студии «28 панфиловцев». Путин заверил, что обязательно подумает, как поддержать создание кинокартины и чем помочь. Он назвал съёмки таких фильмов чрезвычайно важной работой.
Он также сказал, что часто люди после просмотра таких фильмов выходят со слезами на глазах.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках встречи Путин также заявил о важности оказывать противодействие попыткам противника дезориентировать российских граждан, особенно молодёжь.