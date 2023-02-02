Париж, 3 февраля, 2023, 00:06 — ИА Регнум. В странах Запада всё чаще звучит мнение, что Россия не сломалась под санкциями, достойно выдерживает экономические тиски и уже нельзя отрицать этого очевидного факта, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своём в Twitter.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

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Политик отметил, что многие СМИ вынуждены признать стойкость экономики России и бессилие западных санкций.

«Даже новостные каналы вынуждены говорить о «русском экономическом чуде». Продолжать глупые и безумные антироссийские санкции — значит сознательно разрушать Францию! Несомненно, это настоящая цель Запада», — считает Филиппо.

Он не раз выступал публично с критикой властей западных стран, которые поддерживают Украину поставками оружия и техники и тем самым затягивают конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, Флориан Филиппо предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за стратегии НАТО и напомнил, что Китай официально требует от Вашингтона прекратить поставки оружия Киеву.