Вашингтон, 2 февраля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Опасения, что конфликт на Украине станет «войной на истощение», становятся причиной изменения стратегии США по этому вопросу. Об этом говорится в статье обозревателя агентства Bloomberg Хэла Брендса.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Журналист назвал эти изменения важными и констатировал, что «война на Украине приближается к новой фазе», «страхи относительно ядерной эскалации ослабевают в то время, как опасения насчет войны на истощение растут».

«В связи с этим администрация Байдена (президент США Джо Байден — прим. ИА REGNUM) увеличивает поддержку на Украине, надеясь прийти затем к дипломатическому решению», — пишет обозреватель.

По его мнению, одним из ключевых моментов станет то, что Вашингтон перестанет настаивать на возвращении Украине Крыма и Донбасса, при этом продолжая относиться лояльно к ударам ВСУ по территории полуострова.

Обозреватель также считает, что планы по смене стратегии будет непросто реализовать и пока увеличивающиеся поставки вооружений Киеву свидетельствуют об «эскалации ради деэскалации». Хэл Брендс обратил внимание и на планы отправки Украине из США более мощного и дальнобойного вооружения.

Тем не менее администрация американского президента намерена сформулировать цели США в конфликте на Украине более точно. Действия американских властей намерены представить как шаги ради обороноспособности, политической независимости и экономической состоятельности. В статье Bloomberg эти планы назвали «грамотной попыткой разобраться с меняющейся ситуацией на поле боя и выяснить, как военные успехи могут помочь облегчить достижение прочного урегулирования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин констатировал, что объединение стран НАТО с целью конфронтации с Россией требует от властей США всё больших усилий. Он напомнил о том, как долго и трудно США «уговаривали» канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставку Украине танков немецкого производства Leopard.