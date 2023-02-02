Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Американский лидер Джо Байден отказался от диалога с конгрессом о повышении госдолга, считая, что тот должен сделать это без выставления условий. Об этом сказала журналистам 2 февраля представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джо Байден Center for American Progress Action Fund

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«Это должно быть сделано без условий. Мы не видим здесь никаких возможностей для переговоров, не видим, что здесь нужно что-то обсуждать», — сказала пресс-секретарь, выразив мнение администрации Белого дома, что это «обязанность конгресса».

При этом Карин Жан-Пьер добавила, что, несмотря на это, президент готов обсуждать с конгрессом сокращение бюджетного дефицита.

Суммарный госдолг США уже больше 31 трлн долларов.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее заявил, что не допустит повышения госдолга без реформы государственных расходов и предупредил о «финансовой угрозе для США».

При этом в американском минфине настоятельно говорят о риске дефолта, катастрофе, рецессии и финансовом кризисе.

Как сообщало ИА REGNUM, превышающий 120% от ВВП государственный долг США является главной угрозой для них. Об этом заявил Кевин Маккарти после встречи с президентом Байденом.