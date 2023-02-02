Министры спорта четырёх стран ЕС просят не допускать российских спортсменов к участию в Олимпиаде

Варшава, , 23:30 — REGNUM Спортсмены из России и Белоруссии не должны участвовать в Олимпийских играх — 2024 в Париже, заявили министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Их призыв адресован Международному олимпийскому комитету (МОК) и был высказан по итогам встречи представителей ведомств в онлайн-режиме.

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В странах Балтии и Польше возмущены попытками допустить представителей России и Белоруссии к участию в международных состязаниях «под прикрытием щита нейтральности». Министры считают, что такие действия «являются оправданием политических решений этих стран и широко распространяемой ими пропаганды».

«Спорт используется как одно из средств отвлечения внимания общественности от проводимой агрессии», — указано в совместном обращении министров спорта четырёх стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы соревнований в Париже заявили о том, что спортсменам из России и Белоруссии разрешат принять участие в Олимпийских играх — 2024. Во Франции подчеркнули, что возможность участия в играх прописана в правилах Международного олимпийского комитета, где утверждали: «Ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта».