США призвали ограничить участие России и Белоруссии в спортивных соревнованиях

Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Вашингтон упорно выступает за ограничение участия России и Белоруссии в спортивных соревнованиях. США заявляют, что спортсменов из этих стран должны допускать в нейтральном статусе. Об этом заявила 2 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Штаб квартира МОК в Лозанне biglane.ru

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Власти Америки выступают за запрет на использование государственных флагов и гимнов России и Белоруссии во время всех международных спортивных состязаний.

Вопрос касался позиции США по допуску российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

«В случаях, когда МОК решает позволить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в спортивных мероприятиях, должно быть абсолютно ясно, что они не выступают в качестве представителей российского или белорусского государства. Использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов этих стран также должно быть запрещено. Мы придерживаемся именно такой позиции», — сказала представитель Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции, которые действуют в отношении спортсменов из России и Белоруссии, не подлежат обсуждению, заявили в Международном олимпийском комитете. Там не намерены пересматривать правила допуска и не готовы вернуть возможность для россиян участвовать в состязаниях под флагом своей страны и с гимном.